Митинги в поддержку Навального переносят до весны

Команда политика Алексея Навального не будет проводить в ближайшие выходные митинги в его поддержку. Следующие уличные акции планируют провести весной и летом.

– Если мы будем выходить каждую неделю, будут еще тысячи арестованных и сотни избитых. Это не то, чего от нас просит Алексей. Он нас просит сконцентрироваться на осени (осенью 2021 состоятся выборы в Госдуму, – Ред.), – сообщил соратник Алексея Навального, руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков.

Еще одной из причин отмены митингов является то, что представителей команды политика арестовали из-за организации акций протестов 23 и 31 января.

По предварительным данным, в России 23, 31 января и 2 февраля задержали более 11 тыс. человек, которые вышли в поддержку Навального.

Приговор Алексею Навальному

2 февраля суд вынес приговор Алексею Навальному – 3,5 года колонии общего режима. Поскольку почти год от этого срока Навальный уже отсидел, за решеткой он должен провести еще 2 года и 8 месяцев.

Команда Алексея Навального готовит апелляцию.

Источник: Навальный Live