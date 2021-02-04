Мітинги на підтримку Навального переносять до весни

Команда політика Олексія Навального не буде проводити в найближчі вихідні мітинги на його підтримку. Наступні вуличні акції планують провести навесні та влітку.

– Якщо ми виходитимемо щотижня, буде ще тисячі заарештованих і сотні побитих. Це не те, що від нас просить Олексій. Він нас просить сконцентруватися на осені (восени 2021 року відбудуться вибори до Держдуми, – Ред.), – повідомив соратник Олексія Навального, керівник мережі його регіональних штабів Леонід Волков.

Ще однією з причин скасування мітингів є те, що представників команди політика заарештували через організацію акцій протестів 23 і 31 січня.

За попередніми даними, у Росії 23, 31 січня та 2 лютого затримали понад 11 тис. людей, які вийшли на підтримку Навального.

Вирок Олексію Навальному

2 лютого суд виніс вирок Олексію Навальному – 3,5 роки колонії загального режиму. Оскільки майже рік із цього терміну Навальний уже відсидів, за ґратами він має провести ще 2 роки та 8 місяців.

Команда Олесія Навального готує апеляцію.

Джерело: Навальний Live