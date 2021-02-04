В США мужчина угнал автомобиль с вакциной против Covid-19

Во Флориде (США) неизвестный мужчина угнал автомобиль, в салоне которого находилась вакцина против коронавируса.

Мужчина угнал авто со стоянки Strawberry Festival Grounds в городе Плант-Сити. Правоохранители рассказывают, что злоумышленнику на вид около 20 лет.

Мужчина похитил серый Hyundai Accent 2018.

Преступления из-за вакцины против коронавируса

В декабре прошлого года в Интерполе предупреждали страны о возможных преступлениях, нацеленных на вакцину от коронавируса.

Организация ожидала похищение или продажу поддельных доз вакцины от коронавируса.

Источник: ABC News