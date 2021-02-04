У США чоловік викрав автомобіль з вакциною проти Covid-19

У Флориді (США) невідомий чоловік викрав автомобіль, в салоні якого знаходилася вакцина проти коронавірусу.

Чоловік викрав авто зі стоянки Strawberry Festival Grounds у місті Плант-Сіті. Правоохоронці розповідають, що зловмисникові на вигляд близько 20 років.

Чоловік викрав сірий Hyundai Accent 2018.

Злочини через вакцину проти коронавірусу

У грудні минулого року в Інтерполі попереджали країни про можливі злочини, націлені на вакцину від коронавірусу.

Організація очікувала викрадення або продаж підроблених доз вакцини від коронавірусу.

Джерело: ABC News