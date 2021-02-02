В Китае подделывали вакцину от Covid-19 — задержаны более 80 человек

В Китае зафиксировали случаи фальсификации Covid-вакцины, в результате расследования было задержано более 80 человек и изъято более 3 тыс. доз поддельных препаратов.

С сентября 2020 года молодой человек по фамилии Кун с несколькими сообщниками создавал фальшивую вакцину от коронавируса. Они делали поддельные препараты, чтобы получить дополнительную прибыль.

Ненастоящую вакцину от Covid-19 правонарушители создавали из обычного физиологического раствора и продавали по завышенной стоимости.

Правоохранители Китая также ликвидировали места выпуска препаратов и пути их сбыта в двух провинциях и Пекине.

Эксперты ВОЗ посетили центр по контролю за заболеваниями в Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые расследуют происхождение коронавируса в Китае, посетили в Ухане центр по контролю и профилактике заболеваний.

Визит специалистов происходит на фоне жесткого контроля со стороны Китая к информации о коронавирусе. В состав команды ВОЗ вошли эксперты из девяти стран, в частности из США, Германии, Японии, Великобритании и России.