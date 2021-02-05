Турция планирует начать туристический сезон в апреле 2021 года.

Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

— Наша цель — начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов. Открытие начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону, — заявил глава ведомства.

Сначала страна планирует открыть внутренний туризм, а после начнет принимать посетителей из других стран.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса туристический сезон не начался в марте, как это было раньше. Тогда прием гостей перенесли на май.

Статистика коронавируса свидетельствует о 2,5 млн больных, количество умерших превысило 26 тысяч.

Лидерами коронавирусного антирейтинга остаются Соединенные Штаты, Индия и Бразилия.

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Источник: HaberTurk