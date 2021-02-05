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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Туреччина має намір почати туристичний сезон у квітні

Туреччина планує розпочати туристичний сезон у квітні 2021 року.

Туреччина

Про це заявив міністр культури і туризму Туреччини Махмет Нурі Ерсой.

– Наша мета – почати туристичний сезон у квітні. Ми плануємо почати з туристичних регіонів. Відкриття розпочнеться зі Середземного моря та поступово перейде до Егейського регіону, – заявив очільник відомства.

Спочатку країна планує відкрити внутрішній туризм, а після розпочне приймати відвідувачів із інших країн.

У 2020 році через пандемію коронавірусу туристичний сезон не почався в березні, як це було раніше. Тоді прийом гостей перенесли на травень.

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Статистика коронавірусу свідчить про 2,5 млн хворих, кількість померлих перевищила 26 тисяч.

Лідерами коронавірусного антирейтингу залишаються Сполучені Штати, Індія та Бразилія.

Детальну статистику поширення коронавірусу у світі, дивіться на сайті Факти ICTV.

Джерело: HaberTurk

Фото: Dreamstime

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