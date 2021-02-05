Туреччина планує розпочати туристичний сезон у квітні 2021 року.

Про це заявив міністр культури і туризму Туреччини Махмет Нурі Ерсой.

– Наша мета – почати туристичний сезон у квітні. Ми плануємо почати з туристичних регіонів. Відкриття розпочнеться зі Середземного моря та поступово перейде до Егейського регіону, – заявив очільник відомства.

Спочатку країна планує відкрити внутрішній туризм, а після розпочне приймати відвідувачів із інших країн.

У 2020 році через пандемію коронавірусу туристичний сезон не почався в березні, як це було раніше. Тоді прийом гостей перенесли на травень.

Статистика коронавірусу свідчить про 2,5 млн хворих, кількість померлих перевищила 26 тисяч.

Лідерами коронавірусного антирейтингу залишаються Сполучені Штати, Індія та Бразилія.

Детальну статистику поширення коронавірусу у світі, дивіться на сайті Факти ICTV.

Джерело: HaberTurk