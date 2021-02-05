Журналісти під прикриттям: з Британії депортували китайських агентів

Велика Британія депортувала трьох китайських шпигунів. Рік тому вони приїхали у країну за журналістськими візами.

Британська розвідка встановила, що шпигуни – співробітники Міністерства державної безпеки Пекіна. Торік вони приїхали до Великої Британії, щоб працевлаштуватися у три різні інформаційні агентства.

Агентів викрили після того, як експерти попередили, що Китай запустив три супутники у космос, які використовуються для відстежування іноземних морських сил.

Одразу після викриття шпигунів, влада Великої Британії відправила їх на батьківщину.

ФСБ створила в Україні шпигунську мережу

Нещодавно СБУ з’ясувала, що російські спецслужби створили шпигунську мережу на території п’яти областей.

Агенти збирали інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ, готували диверсії та допомагали проникненню диверсійно-розвідувальних груп із тимчасово окупованих територій.

Джерело: Express