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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Журналісти під прикриттям: з Британії депортували китайських агентів

Велика Британія депортувала трьох китайських шпигунів. Рік тому вони приїхали у країну за журналістськими візами.

Журналісти під прикриттям: з Британії депортували китайських агентів

Британська розвідка встановила, що шпигуни – співробітники Міністерства державної безпеки Пекіна. Торік вони приїхали до Великої Британії, щоб працевлаштуватися у три різні інформаційні агентства.

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Агентів викрили після того, як експерти попередили, що Китай запустив три супутники у космос, які використовуються для відстежування іноземних морських сил.

Одразу після викриття шпигунів, влада Великої Британії відправила їх на батьківщину.

ФСБ створила в Україні шпигунську мережу

Нещодавно СБУ з’ясувала, що російські спецслужби створили шпигунську мережу на території п’яти областей.

Агенти збирали інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ, готували диверсії та допомагали проникненню диверсійно-розвідувальних груп із тимчасово окупованих територій.

Джерело: Express

Фото: Dreamstime

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