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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

ФСБ створила в Україні шпигунську мережу з екс-розвідників – СБУ

Російські спецслужби створили агентурну мережу на території п’яти областей – Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської.

фсб

Контррозвідка СБУ встановила, що вербуванням колишніх спецпризначенців військової розвідки займалися співробітники ФСБ РФ Вадим Даутов та Денис Собко.

За їхнім завданням, агенти готували диверсії та допомагали проникненню диверсійно-розвідувальних груп із тимчасово окупованих територій. Одним із об’єктів посягань були бойові літаки на аеродромі Кульбакіно.

Шпигуни також збирали інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ, вербували нових агентів.

Зафіксовано навіть намір викрасти та вивезти до РФ одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій, за що ФСБ пропонувала $100 тис.

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Під час обшуків у російських агентів вилучили арсенал зброї і боєприпасів: чотири АК-74, два пістолети, два РПГ, 44 гранати, понад 4 тис. набоїв різного калібру, близько 3 кг тротилу та електродетонатори.

Відкрито провадження за кількома статтями ККУ: за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Шпигунська діяльність співробітників ФСБ, які керували агентурною мережею, розслідується за ч. 1 ст. 114 ККУ (шпигунство).

  • ФСБ створила в Україні шпигунську мережу
  • ФСБ створила в Україні шпигунську мережу
  • ФСБ створила в Україні шпигунську мережу
  • ФСБ створила в Україні шпигунську мережу
  • ФСБ створила в Україні шпигунську мережу
  • ФСБ створила в Україні шпигунську мережу
  • ФСБ створила в Україні шпигунську мережу
  • ФСБ створила в Україні шпигунську мережу
  • ФСБ створила в Україні шпигунську мережу
  • ФСБ створила в Україні шпигунську мережу
ФСБ створила в Україні шпигунську мережу з екс-розвідників – СБУ / 5 фотографий

СБУ кілька днів тому заблокувала діяльність міжрегіональної мережі агітаторів, які поширювали через інтернет заклики до порушення територіальної цілісності України і захоплення державної влади.

Для агітації вони створили кілька профілів у соціальних мережах.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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