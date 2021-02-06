Байден не хочет предоставлять Трампу доступ к брифингам разведки

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественнику Дональду Трампу не следует предоставлять доступ к брифингам по вопросам безопасности из-за его непостоянного поведения.

Джо Байден не уточнил, какие последствия будет иметь доступ Трампа к секретным отчетам, но намекнул, что бывшему президенту нельзя доверять хранить конфиденциальную информацию.

– Я не думаю, что у него есть необходимость участвовать в брифингах по разведке, – сказал Байден.

В США существует традиция позволять бывшим президентам участвовать в брифингах по вопросам безопасности. Такой вежливый жест предоставляет действующий президент.

Импичмент Дональда Трампа

Палата представителей 13 января во второй раз объявила 45-му президенту импичмент, а 26 января направила в Сенат резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

Экс-президента обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, когда толпа его сторонников ворвалась в здание Конгресса.

Источник: CBS News