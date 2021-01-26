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Анастасія Дячкіна |

Сенату США передали резолюцію про імпічмент Трампа

Палата представників Конгресу США направила в Сенат резолюцію про імпічмент 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Сенату США передали резолюцію про імпічмент Трампа

Главу Білого дому звинувачують у підбурюванні до заколоту, коли 6 січня натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу.

Палата представників 13 січня вдруге оголосила 45-му президентові імпічмент. Сам процес розпочнеться 8 лютого.

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За проголосували 232 людини, проти – 197. Щоб імпічмент оголосили в Сенаті, крім всіх демократів за нього мають проголосувати 17 республіканців.

Республіканська партія у Сенаті просить демократів відкласти початок процесу імпічменту колишньому президенту США Дональду Трампу до середини лютого.

Своє прохання вони обґрунтовують тим, що Трампу потрібно надати час для підготовки лінії захисту.

Джерело: CNN

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