Палата представників Конгресу США направила в Сенат резолюцію про імпічмент 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Главу Білого дому звинувачують у підбурюванні до заколоту, коли 6 січня натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу.

Палата представників 13 січня вдруге оголосила 45-му президентові імпічмент. Сам процес розпочнеться 8 лютого.

Читайте Дональд Трамп заснував Офіс колишнього президента

За проголосували 232 людини, проти – 197. Щоб імпічмент оголосили в Сенаті, крім всіх демократів за нього мають проголосувати 17 республіканців.

Республіканська партія у Сенаті просить демократів відкласти початок процесу імпічменту колишньому президенту США Дональду Трампу до середини лютого.

Своє прохання вони обґрунтовують тим, що Трампу потрібно надати час для підготовки лінії захисту.