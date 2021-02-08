Подарок под Новый год: Китай раздаст населению криптовалюты на $1,5 млн

Во время Китайского нового года Пекин раздаст 50 тыс. граждан по $30 в криптовалюте ради эксперимента системы Центрального банка.

Программа обойдется правительству Китая в $1,5 млн.

Для участия в испытании среди желающих отберут 50 тыс. человек. Потратить свои $30 в криптовалюте они смогут в офлайн-местах и на веб-сайте электронной коммерции JD.com во время новогодних праздников.

Также цифровой валютой можно будет рассчитаться через платежные программы Alipay и Wechat Pay.

Специальные ваучеры будут работать 10-17 февраля. Стать участниками эксперимента смогут только лица с китайским идентификационным номером или удостоверением на жительство из Гонконга, Макао или Тайваня.

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Это третье большое испытание электронной валюты, разработанное Народным банком Китая. Подобные эксперименты ранее проводили в городах Шэньчжэнь и Сучжоу.

В отличие от известных цифровых валют, таких как Bitcoin, разработанная банком Китая, будет контролироваться централизованно.

Bitcoin вырос до более $44 тыс.

По состоянию на 8 февраля криптовалюта Bitcoin резко выросла в цене. Ее курс — более $44 тыс.

В начале суток ее стоимость была $38 тыс. Она колебалась на уровне $38-39 тыс. в течение дня.

Однако в 15.00 цена Bitcoin преодолела отметку $43 тыс.

Джерело: CNBC