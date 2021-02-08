Станом на 8 лютого криптовалюта бінткоїн різко зросла у ціні, курс – понад $44 тис.

На початку доби його вартість була $38 тис., Вона коливалася на рівні $38-39 тис. протягом дня.

Однак о 15.00 ціна біткоїна подолала позначку $43 тис.

Потім його ціна трохи знизилася і почала утримуватися на рівні понад $42 тис. Кілька разів вона долала позначку понад $44 тис.

Курс біткоїна

У 2020 році криптовалюта біткоїн значно додавала у ціні. Тенденція прискорилася в останній місяць року, тоді майже щодня вона демонструвала нові рекорди з вартості.

Продовжив зростати біткоїн й у січні 2021 року, протягом місяця його вартість декілька разів долала позначку $40 тис.

Детальніше про курс криптовалюти біткоїн читайте в матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Coindesk