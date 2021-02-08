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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Подарунок під Новий рік: Китай роздасть населенню криптовалюти на $1,5 млн

Під час Китайського нового року Пекін роздасть по $30 в криптовалюті для 50 тис. громадян заради експерименту системи Центрального банку.

Китай

Програма обійдеться уряду Китаю в $1,5 млн.

Для участі у випробуванні серед охочих відберуть 50 тис. чоловік. Витратити свої $30 в криптовалюті вони зможуть в офлайн-місцях і на веб-сайті електронної комерції JD.com під час новорічних свят.

Також цифровою валютою можна буде розрахуватися через платіжні програми Alipay та Wechat Pay.

Спеціальні ваучери працюватимуть 10-17 лютого. Стати учасниками експерименту зможуть тільки особи з китайським ідентифікаційним номером або посвідченням на проживання з Гонконгу, Макао або Тайваню.

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Це третє велике випробування електронної валюти, розроблене Народним банком Китаю. Подібні експерименти раніше проводили в містах Шеньчжень і Сучжоу.

На відміну від відомих цифрових валют, таких як Bitcoin, розроблена банком Китаю, контролюватиметься централізовано.

Bitcoin виріс до понад $44 тис.

Станом на 8 лютого криптовалюта Bitcoin різко зросла у ціні. Її курс – понад $44 тис.

На початок доби її вартість була $38 тис. Вона коливалася на рівні $38-39 тис. протягом дня.

Однак о 15.00 ціна Bitcoin подолала позначку $43 тис.

Джерело: CNBC

Фото: Dreamstime

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