Подарунок під Новий рік: Китай роздасть населенню криптовалюти на $1,5 млн

Під час Китайського нового року Пекін роздасть по $30 в криптовалюті для 50 тис. громадян заради експерименту системи Центрального банку.
Програма обійдеться уряду Китаю в $1,5 млн.
Для участі у випробуванні серед охочих відберуть 50 тис. чоловік. Витратити свої $30 в криптовалюті вони зможуть в офлайн-місцях і на веб-сайті електронної комерції JD.com під час новорічних свят.
Також цифровою валютою можна буде розрахуватися через платіжні програми Alipay та Wechat Pay.
Спеціальні ваучери працюватимуть 10-17 лютого. Стати учасниками експерименту зможуть тільки особи з китайським ідентифікаційним номером або посвідченням на проживання з Гонконгу, Макао або Тайваню.
Це третє велике випробування електронної валюти, розроблене Народним банком Китаю. Подібні експерименти раніше проводили в містах Шеньчжень і Сучжоу.
На відміну від відомих цифрових валют, таких як Bitcoin, розроблена банком Китаю, контролюватиметься централізовано.
Bitcoin виріс до понад $44 тис.
Станом на 8 лютого криптовалюта Bitcoin різко зросла у ціні. Її курс – понад $44 тис.
На початок доби її вартість була $38 тис. Вона коливалася на рівні $38-39 тис. протягом дня.
Однак о 15.00 ціна Bitcoin подолала позначку $43 тис.
Джерело: CNBC