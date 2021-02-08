США вернутся в Совет ООН по правам человека, который покинул Трамп

Белый дом возобновит сотрудничество с Советом ООН по правам человека. Три года назад из него вышел 45-тый президент Дональд Трамп.

Госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный дипломат США в Женеве объявят в понедельник, 8 февраля, что Вашингтон вернется в штаб-квартиру в Женеве в качестве наблюдателя. А потом уже будет добиваться избрания в качестве полноправного члена.

Это решение может вызвать волну негодования со стороны консервативных политиков. При Трампе Совет критиковали за так называемое предвзятое отношение к Израилю. Также США не утраивает, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.

Отмена политики Трампа

3 февраля президент США Джо Байден отменил три указа бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, которые касаются миграционной политики.

Действующий президент восстановил распоряжение о воссоединении семей нелегальных мигрантов с детьми, которых разлучили на границе США и Мексики за незаконное пересечение границы.