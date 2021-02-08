Во время рассмотрение дела о сбитом авиалайнере рейса МН17 суд огласил свое решение касательно запросов адвокатов обвиняемого россиянина Олега Пулатова и сделал перерыв до 15 апреля 2021 года.

Заседание состоялось 8 февраля 2021 года.

— Суд приостанавливает оценку расследования в деле против обвиняемого Пулатова до 15 апреля 2021 года, 10.00. Он также приостанавливает до этого же дня расследование в деле против обвиняемых Гиркина, Дубинского и Харченко, — заявил представитель суда.

Ранее представители защиты Пулатова просили допустить эксперта российского производителя системы Бук Алмаз-Антей до исследования обломков. Суд разрешил экспертам исследовать их, но никаких шагов не было предпринято. Поэтому суд не посчитал необходимым отвечать на этот запрос.

Кроме того, суд отказал адвокатам, которые просили предоставить снимки всех обломков самолета, в частности тех, которые не были транспортированы в Нидерланды и остались в Украине.

Неудовлетворенными остались и запросы о базе данных радаров и интервью с сепаратистом по имени Леон из незаконного формирования в Константиновке.

— Следствие четко разъяснило, что прокуратура несколько раз запрашивала украинские власти передать все данные в отношении других систем радаров, и она получили ответ, что вся информация была передана. Поэтому этот запрос отклонен, — уточнил председательствующий судья.

Также суд огласил решение касательно лингвистической экспертизы телефонных разговоров, которые были перехвачены. Он поручил Путатову предоставить информацию, в каких разговорах он принимал участие.

Катастрофа МН17

После крупной авиакатастрофы боинга МН17, которая произошла 17 июля 2014 года и повлекла смерти людей, это дело рассматривается в суде.

1 февраля 2021 года возобновились слушания.

Подробнее о катастрофе боинга МН17 читайте на Фактах ICTV.