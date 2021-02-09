В Великобритании будут сажать на 10 лет за сокрытие данных при въезде

Власти Великобритании планируют ужесточить наказание для нарушителей карантинного режима при пересечении границы.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что одним из самых жестких нововведений станет угроза тюремного заключения на срок до десяти лет.

Это будет касаться тех лиц, которые прибывают из стран, внесенных в красный список по Covid-19, и не сообщат об этом за десять дней до возвращения в Соединенное Королевство.

— Любой, кто соврет в форме уведомления пассажиров и попытается скрыть, что находился в стране из нашего красного списка за десять дней до прибытия сюда, будет приговорен к тюремному заключению на срок до десяти лет, — пригрозил министр.

Соответствующее нововведение начнет действовать с 15 февраля.

Также Хэнкок добавил, что лица, которые не сдадут обязательный тест на Covid-19 после возвращения, вынуждены будут заплатить штраф в размере €1,1 тыс. Те, кто не сдаст повторный обязательный тест, грозит штраф в размере €2,2 тыс. и продолжение обязательного карантина до 14 дней.

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За нарушение карантина после возвращении в Великобританию грозит штраф в размере €5,7 тыс., а в случае повторного нарушения он увеличивается до €11 тыс.

Сейчас в красном списке Великобритании находятся 33 страны.

Великобритания будет тестировать комбинацию двух вакцин от Covid-19

В Великобритании ученые начнут исследования иммунных ответов при комбинации доз вакцин против коронавируса производства компаний Pfizer и AstraZeneca.

По словам британских исследователей, данные о прививках людей двумя различными типами вакцины могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью во всем мире.

Источник: Gov.UK