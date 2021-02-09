Влада Великої Британії планує посилити покарання для порушників карантинного режиму під час перетину кордону.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок заявив, що одним із найбільш жорстких нововведень стане загроза тюремного ув’язнення на термін до десяти років.

Це стосуватиметься тих осіб, що прибуватимуть із країн, які внесені до червоного списку Covid-19, і не повідомлять про це за десять днів до повернення до Сполученого Королівства.

— Кожен, хто збреше у формі повідомлення пасажирів і спробує приховати, що перебував у країні з нашого червоного списку за десять днів до прибуття сюди, буде засуджений до тюремного ув’язнення на термін до десяти років, – пригрозив міністр.

Відповідне нововведення почне діяти із 15 лютого.

Також Генкок додав, що особи, котрі не здадуть обов’язковий тест на Covid-19 після повернення, змушені будуть сплатити штраф у розмірі €1,1 тис. Тим, хто не здасть повторний обов’язковий тест, загрожує штраф у розмірі €2,2 тис. та продовження обов’язкового карантину до 14 днів.

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За порушення карантину після повернення до Великої Британії загрожує штраф у розмірі €5,7 тис., а в разі повторного порушення він збільшується до €11 тис.

Нині у червоному списку Великої Британії перебувають 33 країни.

Велика Британія тестуватиме комбінацію двох вакцин від Covid-19

У Великій Британії вчені почнуть дослідження імунних відповідей за комбінації доз вакцин проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer та AstraZeneca.

За словами британських дослідників, дані про щеплення людей двома різними типами вакцини можуть допомогти зрозуміти, чи можна проводити вакцинацію з більшою гнучкістю у всьому світі.

Джерело: Gov.UK