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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Великобритания облегчила предоставление гражданства жителям Гонконга

Великобритания упростила иммиграционные правила для жителей Гонконга. Соответствующее решение начало действовать с 31 января 2021 года.

Велика Британія

Все жители Гонконга, которые обладают так называемым паспортом британского гражданина за рубежом (British National Overseas passport) теперь смогут подавать документы на получение рабочих виз и разрешения для проживания для себя и своих родных.

А через пять лет проживания в Великобритании они смогут подать заявление на получение британского подданства.

Новые иммиграционные правила стали реакцией Лондона на так называемый закон о нацбезопасности, который принял Китай относительно бывшей британской колонии. Его приняли еще 28 мая во время Всекитайского собрания народных представителей в обход местного законодательного органа Гонконга.

Благодаря ему китайские власти смогут в обход местного правительства наказывать за действия, которые в Пекине будут расценивать как угрожающие национальной безопасности и подрывающие государственную власть в Гонконге, который до сих пор считался автономной территорией в составе КНР.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал этот закон серьезным нарушением британско-китайского договора 1997 года, согласно которому Соединенное Королевство передало КНР свою автономию. Он предусматривал для Гонконга сохранения прав и свобод, которые они имели до этого.

С июля 2020 году в Великобританию переехали около семи тысяч жителей Гонконга, а количество запросов для получения британского подданства увеличилась в несколько раз.

Источник: ВВС

Фото: Pexels

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