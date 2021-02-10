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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Сенат США признал импичмент Трампа конституционным

56 сенаторов США проголосовали за то, что процедура импичмента Дональда Трампа не противоречит конституции. Против высказались 44 представителя.

Сенат США

Несмотря на призывы некоторых республиканцев прекратить рассмотрение, шесть сенаторов от этой партии проголосовали вместе с демократами.

У менеджеров Палаты представителей и защитников Трампа теперь есть до 16 часов на презентацию. Первые намерены использовать во время презентации видеозаписи со дня штурма здания Конгресса.

Слушания продолжатся 10 февраля в полдень.

Импичмент Дональда Трампа

Палата представителей 13 января во второй раз объявила 45-му президенту США импичмент, а 26 января направила в Сенат резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

Экс-президента обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, когда толпа его сторонников ворвалась в здание Конгресса.

Источник: CNN

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