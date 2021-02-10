56 сенаторов США проголосовали за то, что процедура импичмента Дональда Трампа не противоречит конституции. Против высказались 44 представителя.

Несмотря на призывы некоторых республиканцев прекратить рассмотрение, шесть сенаторов от этой партии проголосовали вместе с демократами.

У менеджеров Палаты представителей и защитников Трампа теперь есть до 16 часов на презентацию. Первые намерены использовать во время презентации видеозаписи со дня штурма здания Конгресса.

Слушания продолжатся 10 февраля в полдень.

Импичмент Дональда Трампа

Палата представителей 13 января во второй раз объявила 45-му президенту США импичмент, а 26 января направила в Сенат резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

Экс-президента обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, когда толпа его сторонников ворвалась в здание Конгресса.