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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В США мужчина проглотил беспроводной наушник, устройство продолжило работать

В США мужчина во время сна проглотил беспроводной наушник AirPods, этот инцидент не отобразился на состоянии его здоровья.

AirPods Pro

Житель штата Массачусетс Брэд Готье лег спать, слушая музыку. Утром он проснулся и не нашел один из наушников.

Поскольку мужчина чувствовал себя хорошо, он начал заниматься домашними делами. И лишь когда он решил выпить воды, жидкость застряла в горле.

Сын Готье предположил, что его отец проглотил наушник. Позже это предположение подтвердил рентген.

В больнице врачи извлекли инородный предмет из тела мужчины. После этого пациент чувствовал себя хорошо.

Сам наушник также не сломался. В устройстве лишь повредился микрофон. Однако звук он воспроизводил хорошо.

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Источник: New York Post, Daily Mail

Фото: Dreamstime

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