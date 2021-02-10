В США мужчина во время сна проглотил беспроводной наушник AirPods, этот инцидент не отобразился на состоянии его здоровья.
Житель штата Массачусетс Брэд Готье лег спать, слушая музыку. Утром он проснулся и не нашел один из наушников.
Поскольку мужчина чувствовал себя хорошо, он начал заниматься домашними делами. И лишь когда он решил выпить воды, жидкость застряла в горле.
Сын Готье предположил, что его отец проглотил наушник. Позже это предположение подтвердил рентген.
В больнице врачи извлекли инородный предмет из тела мужчины. После этого пациент чувствовал себя хорошо.
Сам наушник также не сломался. В устройстве лишь повредился микрофон. Однако звук он воспроизводил хорошо.
Мальчик проглотил пулю
В начале февраля 2021 года во Львове маленький мальчик проглотил пулю.
Ребенку сделали операцию.
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Источник: New York Post, Daily Mail