В США мужчина во время сна проглотил беспроводной наушник AirPods, этот инцидент не отобразился на состоянии его здоровья.

Житель штата Массачусетс Брэд Готье лег спать, слушая музыку. Утром он проснулся и не нашел один из наушников.

Поскольку мужчина чувствовал себя хорошо, он начал заниматься домашними делами. И лишь когда он решил выпить воды, жидкость застряла в горле.

Сын Готье предположил, что его отец проглотил наушник. Позже это предположение подтвердил рентген.

В больнице врачи извлекли инородный предмет из тела мужчины. После этого пациент чувствовал себя хорошо.

Сам наушник также не сломался. В устройстве лишь повредился микрофон. Однако звук он воспроизводил хорошо.

Мальчик проглотил пулю

В начале февраля 2021 года во Львове маленький мальчик проглотил пулю.

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Источник: New York Post, Daily Mail