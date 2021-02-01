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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Во Львове 6-летний мальчик проглотил пулю — доставали хирурги

Во Львове 6-летнего мальчика госпитализировали в больницу из-за болей в животе.

Во Львове 6-летний мальчик проглотил пулю — доставали хирурги

Ребенка доставили в Охматдет, где ему диагностировали острый аппендицит.

Однако хирург Кирилл Лапшин заметил, что на рентгеновском снимке четко визуализировался посторонний предмет, но очень странный.

— Врач уточнил у папы мальчика, могло быть, что его сын проглотил пулю. Отец вспомнил, что у них дома действительно пневматическое ружье и к нему металлические пули. Недавно сын играл коробкой с пулями. Вероятно, случайно мальчик проглотил одну из них, — рассказали в пресс-службе больницы.

Пуля преодолела необычный путь — вместо того, чтобы попасть в прямую кишку, она оказалась в аппендиксе и стала причиной воспалительного процесса в нем.

Мальчику сделали лапароскопическую аппендэктомию — удалили воспаленный аппендикс через три маленькие проколы в животе.

— В нашем случае, когда мы удаляли аппендикс, я сразу увидел, что в нем есть утолщение. Мы его удалили и уже потом разрезали. Там действительно была пуля! — рассказал детский хирург Кирилл Лапшин.

  • Во Львове 6-летний мальчик проглотил пулю — доставали хирурги
  • Во Львове 6-летний мальчик проглотил пулю — доставали хирурги
  • Во Львове 6-летний мальчик проглотил пулю — доставали хирурги
  • Во Львове 6-летний мальчик проглотил пулю — доставали хирурги
  • Во Львове 6-летний мальчик проглотил пулю — доставали хирурги
  • Во Львове 6-летний мальчик проглотил пулю — доставали хирурги
  • Во Львове 6-летний мальчик проглотил пулю — доставали хирурги
  • Во Львове 6-летний мальчик проглотил пулю — доставали хирурги
Во Львове 6-летний мальчик проглотил пулю — доставали хирурги / 4 фотографии

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