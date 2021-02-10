PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

В ответ на действия России: посол Польши призвал ЕС запретить Северный поток-2

Посол Польши в Европейском Союзе Анджей Садось заявил, что ЕС должен ответить на агрессивную политику Российской Федерации. По его мнению, самый эффективный шаг — запрет завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.

Північний потік -2.

— Единственной адекватной реакцией на конфронтационную позицию России может быть прекращение инвестиций в Северный поток-2.

По словам дипломата, такой шаг был бы эффективным ответом на попытки России нарушить единство стран-членов Европейского Союза.

Анджей Садось подчеркнул, что продолжение строительства газопровода — это разрешение на нарушение закона, коррупцию и преследования.

Читайте
Северный поток-2: Макрон и Меркель поддержали продолжение строительства

Накануне МИД России отозвал послов трех стран, являющихся членами ЕС. Дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Представители трех стран были замечены на митингах в его поддержку.

Источник: Euractiv

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка