Посол Польши в Европейском Союзе Анджей Садось заявил, что ЕС должен ответить на агрессивную политику Российской Федерации. По его мнению, самый эффективный шаг — запрет завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.

— Единственной адекватной реакцией на конфронтационную позицию России может быть прекращение инвестиций в Северный поток-2.

По словам дипломата, такой шаг был бы эффективным ответом на попытки России нарушить единство стран-членов Европейского Союза.

Анджей Садось подчеркнул, что продолжение строительства газопровода — это разрешение на нарушение закона, коррупцию и преследования.

Накануне МИД России отозвал послов трех стран, являющихся членами ЕС. Дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Представители трех стран были замечены на митингах в его поддержку.

Источник: Euractiv