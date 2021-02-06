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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Северный поток-2: Макрон и Меркель поддержали продолжение строительства

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал продление строительства газопровода Северный поток-2. Об этом он сообщил во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Северный поток-2: Макрон и Меркель поддержали продолжение строительства

По словам Макрона, Германия и Франция должны обеспечивать политику энергетического перехода. Также французский лидер заявил о необходимости формирования энергетической стратегии для Европы.

Ангела Меркель подчеркнула, что строительство газопровода Северный поток-2 нужно продолжать несмотря на санкции США и ситуации в России, сложившейся после заключения Алексея Навального.

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Накануне представители оппозиции Германии высказались против строительства российского газопровода Северный поток-2. Они призвали правительство остановить проект, а также ввести санкции против России из-за отравления Навального.

Источник: Елисейский дворец

Фото: Dreamstime

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