Северный поток-2: Макрон и Меркель поддержали продолжение строительства

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал продление строительства газопровода Северный поток-2. Об этом он сообщил во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам Макрона, Германия и Франция должны обеспечивать политику энергетического перехода. Также французский лидер заявил о необходимости формирования энергетической стратегии для Европы.

Ангела Меркель подчеркнула, что строительство газопровода Северный поток-2 нужно продолжать несмотря на санкции США и ситуации в России, сложившейся после заключения Алексея Навального.

Накануне представители оппозиции Германии высказались против строительства российского газопровода Северный поток-2. Они призвали правительство остановить проект, а также ввести санкции против России из-за отравления Навального.

Источник: Елисейский дворец