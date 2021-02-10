В Японии вакцину против Covid-19 не получат около 12 млн человек из-за отсутствия шприцов

В Японии вакцинировать от коронавируса будут меньшее количество людей из-за нехватки специальных шприцов, способных извлечь из флакона с вакциной Pfizer все шесть доз.

Министр здравоохранения Норихиса Тамура отметил, что имеющиеся шприцы могут получить из флакона только пять доз. Сейчас используются инструент, которые способны вместить нужное количество препарата против коронавируса, но их количество недостаточно для вакцинации населения Японии.

Компания Pfizer поставляет вакцину в специальном флаконе, который рассчитан на шесть доз. Однако для извлечения из них последней — шестой дозы нужен специализированный шприц, отличный от тех, которые применяются в широком употреблении в Японии.

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Так, в стране смогут использовать каждый флакон лишь на пять доз, что позволит сделать прививки вакциной Pfizer 60 млн человек, тогда как власти ранее заявляли, что вакцин хватит для 72 млн человек.

Препарат производства Pfizer сейчас находится на стадии рассмотрения Минздравом Японии. Ожидается, что он получит одобрение только 15 февраля. Японское правительство планирует начать вакцинацию сотрудников медучреждений 17 февраля.

Вакцина против коронавируса

Во время второго месяца проведения массовой иммунизации в Мексике возникла проблема с нехваткой вакцины против коронавируса.

Вакцинация в Мексике началась еще в декабре 2020 года. Тогда в страну отправили более 766,3 тыс. доз вещества компании Pfizer. Однако после этого поставки прекратилось.

Источник: Japan Times