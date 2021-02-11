Европейский парламент признал достижения Украины на пути к евроатлантической интеграции. Об этом заявил докладчик резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, депутат Михаэль Галлер.

Галлер констатировал, что резолюцию поддержали три четверти евродепутатов — социал-демократы, христианские демократы, большинство консерваторов и зеленых. Это свидетельствует о поддержке Украины и ее граждан в их европейском образе жизни.

— Впереди еще много работы — еще немало нужно сделать, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, для улучшения жизни, особенно после пандемии, — сказал депутат.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что это решение является очередным свидетельством высокого уровня отношений между Украиной и Европейским союзом, а также подтверждением неизменной политики ЕС по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

— Европарламент принял резолюцию по докладу Михаэля Галера по Украине. Благодарны Европарламенту за положительную оценку выполнения Украиной евроинтеграционных обязательств, — добавил премьер.

.@Europarl_EN схвалив резолюцію щодо Доповіді @gahler_michael по Україні. 526 — за

Це чергове свідчення високого рівня відносин.

Вдячні Європарламенту за позитивну оцінку виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань. pic.twitter.com/C9ZeZY4qyb — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 11, 2021

Европейский парламент утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации. В ней Украина подверглась критике за коррупцию, торможения реформ и отсутствие политической свободы обеспечить независимость судебных учреждений.

Резолюцию поддержали 526 депутатов, против проголосовали 79 парламентариев, еще 71 — воздержался.

О чем говорится в резолюции?

Документ состоит из нескольких частей — преамбулы и подразделений. Сама преамбула состоит из 61 пункта, а доклад — из девяти разделов, содержащих 137 пунктов.

В преамбуле говорится, что “Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 и может подать заявку на вступление в ЕС при условии, что она соблюдает все копенгагенских критерии и принципы демократии, уважает основные свободы, права человека и меньшинств и поддерживает правило закона”.

Также отмечается, что 22-й саммит ЕС-Украина признал европейские стремления Украины, приветствовал ее европейский выбор, признал существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ, и приветствовал результаты, которые были выполнены относительно ассоциации Украина-ЕС и углубленной зоны свободной торговли.

Также в докладе проанализирована работа Верховной Рады. В резолюции констатируется, что, хотя Украина и добилась значительных успехов в выполнении обязательств, относительно интеграции с ЕС, необходимо завершить несколько начатых реформ: в области верховенства закона, надлежащего управления и борьбы с коррупцией.