Еврокомиссия попросила страны ЕС пожертвовать часть вакцин от Covid-19 Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен попросила страны Европейского Союза пожертвовать часть вакцин от Covid-19 Украине.

Об этом она сообщила во время выступления на форуме Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

— Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце, еще миллионы доз вакцины поступят в Украину до лета. ЕС — крупнейший донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще в дополнение COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украины, — сказала она.

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Урсула фон дер Ляен отметила, что все вакцины безопасны и действенны, их тщательно проверяло независимое европейское агентство.

Украина договорилась о поставках четырех вакцин от коронавируса, среди которых препараты компании Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavax.

Первой вакциной, которую получит Украина в феврале, будет Pfizer, следующей — AstraZeneca.