12 февраля во Китае празднуют лунный Новый год — год Быка. Жители страны будут иметь официальные выходные до 17 февраля.

Накануне Нового года в Китае значительно выросли онлайн-продажи. С января в интернете было продано товаров на сумму около $108 млрд. Особой популярностью пользуется бытовая техника, автомобили и мобильные телефоны.

В Китайского Нового года нет одной даты — ежегодно день празднования меняется в зависимости от лунного календаря.

Новый год — один из важнейших праздников в Китае, поэтому он отмечается грандиозно и ярко. Однако в этом году власти страны призвали граждан оставаться дома и воздержаться от поездок.

В 36 китайских городах пройдут празднования года быка “на месте”. В связи с пандемией местные органы и платформы предлагают жителям цифровые развлечения — путешествие в режиме онлайн, прослушивание аудиокниг и тому подобное.

К Новому году в Пекине гражданам раздали по $30 в криптовалюте. Среди желающих выбрали 50 тыс. человек для эксперимента системы Центрального банка. Потратить средства они смогут во время новогодних праздников.