12 лютого у Китаї святкують місячний Новий рік – рік Бика. Жителі країни матимуть офіційні вихідні до 17 лютого.

Напередодні Нового року у Китаї значно зросли онлайн-продажі. З січня в інтернеті було продано товарів на близько $108 млрд. Особливою популярністю користується побутова техніка, автомобілі та мобільні телефони.

У Китайського Нового року немає однієї дати – щороку день святкування змінюється залежно від місячного календаря.

Новий рік – одне з найважливіших свят у Китаї, тому його відзначають грандіозно та яскраво. Однак цього року влада країни закликала громадян залишатися вдома та утриматися від поїздок.

У 36 китайських містах пройдуть святкування року бика “на місці”. У зв’язку з пандемією місцеві органи та платформи пропонують жителям цифрові розваги – подорож у режимі онлайн, прослуховування аудіокниг тощо.

До Нового року у Пекіні громадянам роздали по $30 в криптовалюті. Серед охочих обрали 50 тис. людей для експерименту системи Центрального банку. Витратити кошти вони зможуть під час новорічних свят.