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Факты / Мир / Росія
Вікторія Гірко |

Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае новых санкций — Лавров

Россия не исключает, что может разорвать отношения с Евросоюзом, если он будет вводить новые санкции против страны, которые создают риски для чувствительных секторов российской экономики.

сергій лавров

Об этом в интервью сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Мы готовы. Если еще раз увидим, как это уже было неоднократно, что в каких-то секторах накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в частности в наиболее чувствительных. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но нужно быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне, — отметил он.

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Санкции против РФ

На днях с официальным визитом в Москве был Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

После возвращения он сообщил, что санкции против России за нарушения прав человека, обсудят в феврале на совещании руководителей МИД Евросоюза, а также в марте на саммите.

По его словам, российская сторона не способна вести конструктивный диалог.

Источник: Владимир Соловьев

Фото: Dreamstime

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