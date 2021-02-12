Росія не виключає, що може розірвати відносини з Євросоюзом, якщо він запроваджуватиме нові санкції проти країни, які створюють ризики для чутливих секторів російської економіки.

Про це в інтерв’ю повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

– Ми готові. Якщо ще раз побачимо, як це вже було неодноразово, що в якихось секторах накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, зокрема в найбільш чутливих. Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але потрібно бути готовим до цього. Хочеш миру – готуйся до війни, – зауважив він.

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Санкції проти РФ

Днями з офіційним візитом у Москві був Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Після повернення він повідомив, що санкції проти Росії через порушення прав людини, обговорять у лютому на нараді очільників МЗС Євросоюзу, а також у березні на саміті.

За його словами, російська сторона не здатна вести конструктивний діалог.

Джерело: Володимир Соловйов