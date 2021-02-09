В Европейском Союзе уже в феврале обсудят санкции против Российской Федерации. Об этом сообщил Жозеп Боррель — Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности во время сессии Европарламента. Накануне он совершил визит в Москву.

Боррель подчеркнул, что сделает предложение по санкциям за нарушение прав человека, их обсудят в феврале на совещании руководителей МИД Евросоюза, а также в марте на саммите.

Верховный представитель отметил, что российская сторона не способна вести конструктивный диалог, однако она остается крупнейшим соседом ЕС, поэтому важно найти способ избежать постоянных конфликтов.

Санкции США против России

В США анонсировали законопроект, предусматривающий санкции против России. Они будут касаться в частности лиц, причастных к отравлению и заключению Алексея Навального.

Санкции инициировали сенаторы двух партий.