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Факты / Мир / Росія
Людмила Богданова |

Боррель инициирует новые санкции против России после поездки в Москву

В Европейском Союзе уже в феврале обсудят санкции против Российской Федерации. Об этом сообщил Жозеп Боррель — Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности во время сессии Европарламента. Накануне он совершил визит в Москву.

Жозеп Боррель

Боррель подчеркнул, что сделает предложение по санкциям за нарушение прав человека, их обсудят в феврале на совещании руководителей МИД Евросоюза, а также в марте на саммите.

Верховный представитель отметил, что российская сторона не способна вести конструктивный диалог, однако она остается крупнейшим соседом ЕС, поэтому важно найти способ избежать постоянных конфликтов.

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Санкции США против России

В США анонсировали законопроект, предусматривающий санкции против России. Они будут касаться в частности лиц, причастных к отравлению и заключению Алексея Навального.

Санкции инициировали сенаторы двух партий.

Фото: Dreamstime

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