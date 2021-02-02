Украина просит ЕС ввести новые санкции против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем обсудил новые санкции против России.

Разговор состоялся накануне визита Борреля в Россию. В частности, Дмитрий Кулеба предложил применить против РФ новый санкционный режим ЕС за нарушение прав человека.

Глава МИД убежден, что он, среди прочего, должен распространяться и на виновных в преследованиях граждан Украины во временно оккупированном Крыму.

Читайте Сенат Чехии предлагает ЕС расширить санкции против РФ

В то же время Жозеп Боррель заверил Дмитрия Кулебу, что до полного выполнения обязательств РФ по минскими договоренностям политика ЕС в отношении России не изменится.

— Наш разговор направляет четкий сигнал, что политика Украины и ЕС в отношении России скоординированная, а Киев и Брюссель разделяют общее видение стратегических подходов к РФ, — добавил Кулеба.

Накануне Кабинет министров одобрил введение санкций в отношении 13 российских авиакомпаний. Им полностью запретят полеты над Украиной сроком на три года.

Теперь Совет национальной безопасности и обороны должен рассмотреть предложение в течение месяца.