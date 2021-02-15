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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Бегал на свидания: в Сингапуре британцу грозит тюрьма за нарушение самоизоляции

В Сингапуре будут судить 52-летнего британца, который нарушил обязательную 14-дневную самоизоляцию после пересечения границы страны.

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В Сингапуре действует ряд ограничений, в частности туристы обязаны проходить двухнедельную самоизоляцию, во время которой путешественники находятся в специальных гостиницах.

Найджел трижды выходил из гостиничного номера 21 сентября 2020 года, чтобы встретиться со своей невестой. На мужчине также не было маски, которую нужно носить в Сингапуре.

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39-летняя невеста мужчины Агата не находилась на самоизоляции, но забронировала номер в том же отеле. Найджел ходил в комнату Агаты на 13 этажей выше своей через дверь аварийного выхода.

Мужчине огласят приговор 26 февраля. За нарушение карантина ему грозит шесть месяцев тюрьмы и/или штраф в размере до почти $7,6 тыс.

В Таиланде задержали 89 туристов за нарушение карантина

В Таиланде арестовали 89 туристов за вечеринку во время пандемии коронавируса. В марте 2020 года в стране приняли указ для борьбы с Covid-19.

По этой причине в стране действуют ограничения. За нарушение карантина можно получить два года тюремного заключения и штраф в размере до $1,3 тыс.

Источник: Reuters

Фото: Dreamstime

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