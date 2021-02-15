Бігав на побачення: у Сінгапурі британцю загрожує тюрма за порушення самоізоляції

У Сінгапурі судитимуть 52-річного британця, який порушив обов’язкову 14-денну самоізоляцію після перетину кордону країни.

У Сінгапурі діє низка обмежень, зокрема туристи зобов’язані проходити двотижневу самоізоляцію, під час якої мандрівники знаходяться у спеціальних готелях.

Найджел тричі виходив з готельного номера 21 вересня 2020 року, щоб зустрітися зі своєю нареченою. На чоловікові також не було маски, яку потрібно носити в Сінгапурі.

39-річна наречена чоловіка Агата не перебувала на самоізоляції, але забронювала номер у тому ж готелі. Найджел ходив у кімнату Агати на 13 поверхів вище своєї через двері аварійного виходу.

Чоловікові оголосять вирок 26 лютого. За порушення карантину йому загрожує шість місяців в’язниці та/або штраф у розмірі до майже $7,6 тис.

У Таїланді затримали 89 туристів за порушення карантину

У Таїланді заарештували 89 туристів за вечірку під час пандемії коронавірусу. У березні 2020 року в країні прийняли указ для боротьби з Covid-19.

З цієї причини у країні діють обмеження. За порушення карантину можна отримати два роки тюремного ув’язнення та штраф у розмірі до $1,3 тис.