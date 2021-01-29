В Таиланде задержали 89 туристов за вечеринку в карантин

В Таиланде арестовали 89 туристов за участие в вечеринке и подачу алкоголя во время пандемии коронавируса. В марте 2020 года в стране приняли указ о чрезвычайном положении для борьбы с Covid-19, согласно которому на территории страны действуют ограничения.

Максимальное наказание за нарушение — два года тюремного заключения и штраф в размере до $1 330.

Среди арестованных иностранцев было 20 граждан Франции, 10 американцев и шесть британцев. У всех задержанных местные органы здравоохранения взяли мазки. Тесты показали отрицательные результаты на Covid-19.

Большинство задержанных освободили под залог. 28 человек все еще находятся под стражей.

Таиланд закрыл свои границы для международного туризма в апреле 2020 года. Хотя иностранцы все же могут подать заявление на получение специальной туристической визы (STV). Все, кто приезжает в Таиланд, должны пройти 14-дневную самоизоляцию в специальном учреждении.

В течение нескольких месяцев в Таиланде зарегистрировали небольшое количество случаев заражения коронавирусом благодаря строгим правилам карантина. Однако резкое увеличение числа случаев заболевания в декабре 2020 года заставило правительство вновь ввести меры, направленные на сдерживание вируса.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 29 января в Украине зафиксировали 1 211 593 случаев Covid-19. Статистика заболевания коронавирусом сообщает, что за сутки количество зараженных увеличилось на 5 181 человека.

Наибольшее количество случаев зарегистрировали во Львовской области (440), в Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.