Штурм Капитолия: в США планируют создать комиссию для расследования

В США планируют создать независимую комиссию для расследования причин штурма Капитолия 6 января, аналогичную органу, который выяснял мотивы и виновных в терактах 11 сентября 2001 года.

У комиссии не будет ограничений по времени. Конгресс США планирует слушания, в ходе которых допросят главарей групп, участвовавших в подготовке и штурме.

Также Палата представителей рассмотрит закон о вмешательстве в процесс выборов и выделит финансы на усиленную безопасность на территории Капитолия.

Хотя Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа через неделю после насильственного нападения, но Сенат оправдал его.

Импичмент Дональда Трампа

В США провалили импичмент Дональда Трампа в Сенате. За импичмент проголосовали 57 человек, против — 43. Для обвинения 45-го президента США импичмент должны были поддержать 67 сенаторов, то есть хотя бы две трети.

Впервые в США процедура импичмента в отношении президента страны дважды в течение каденции рассматривалась в Сенате, однако не нашла поддержки у сенаторов.