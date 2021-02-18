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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Тихановская попала в рейтинг лидеров будущего журнала Time

Представителя оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую внесли в список 100 лидеров будущего по версии журнала Time.

світлана тихановська

Ее кандидатуру предложил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.

— Тихановская — пример сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире, — отметил Хуан Гуайдо.

В этот список вносят всех деятелей, кто, по мнению редакции журнала, формирует будущее мира.

Протесты в Беларуси

Несмотря на то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается покидать пост лидера страны, в государстве продолжаются протесты.

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Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала западные страны расширить список санкций против Лукашенко.

Подробнее о протестах в Беларуси и Светлане Тихановской читайте на Фактах ICTV

Источник: TIME 100 Next

Фото: Dreamstime

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