Представителя оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую внесли в список 100 лидеров будущего по версии журнала Time.

Ее кандидатуру предложил лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.

— Тихановская — пример сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире, — отметил Хуан Гуайдо.

В этот список вносят всех деятелей, кто, по мнению редакции журнала, формирует будущее мира.

Протесты в Беларуси

Несмотря на то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается покидать пост лидера страны, в государстве продолжаются протесты.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала западные страны расширить список санкций против Лукашенко.

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Источник: TIME 100 Next