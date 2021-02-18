PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Тихановська потрапила до рейтингу лідерів майбутнього журналу Time

Представницю опозиції Білорусі Світлану Тихановську внесли до списку 100 лідерів майбутнього за версією журналу Time.

світлана тихановська

Її кандидатуру запропонував лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо.

– Тихановська – приклад опору і гідності для всіх, хто бореться за демократію у світі, – зазначив Хуан Гуайдо.

У цей список вносять всіх діячів, хто, на думку редакції журналу, формує майбутнє світу.

Протести у Білорусі

Попри те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не збирається залишати пост лідера країни, у державі тривають протести.

Читайте
Білорусі потрібна підтримка: Тихановська звернулася до депутатів Верховної Ради

Лідер опозиції Світлана Тихановська закликала західні країни розширити список санкцій проти Лукашенка.

Детальніше про протести у Білорусі та Світлану Тихановську читайте на Фактах ICTV

Джерело: TIME 100 Next

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка