Представницю опозиції Білорусі Світлану Тихановську внесли до списку 100 лідерів майбутнього за версією журналу Time.
Її кандидатуру запропонував лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо.
– Тихановська – приклад опору і гідності для всіх, хто бореться за демократію у світі, – зазначив Хуан Гуайдо.
У цей список вносять всіх діячів, хто, на думку редакції журналу, формує майбутнє світу.
Протести у Білорусі
Попри те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не збирається залишати пост лідера країни, у державі тривають протести.
Лідер опозиції Світлана Тихановська закликала західні країни розширити список санкцій проти Лукашенка.
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Джерело: TIME 100 Next