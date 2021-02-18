Представницю опозиції Білорусі Світлану Тихановську внесли до списку 100 лідерів майбутнього за версією журналу Time.

Її кандидатуру запропонував лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо.

– Тихановська – приклад опору і гідності для всіх, хто бореться за демократію у світі, – зазначив Хуан Гуайдо.

У цей список вносять всіх діячів, хто, на думку редакції журналу, формує майбутнє світу.

Протести у Білорусі

Попри те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не збирається залишати пост лідера країни, у державі тривають протести.

Лідер опозиції Світлана Тихановська закликала західні країни розширити список санкцій проти Лукашенка.

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Джерело: TIME 100 Next