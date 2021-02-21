Глава дипломатии Европейського Союза Жозеп Боррель констатировал отказ России выполнять решения ЕСПЧ по освобождению Навального.

Он вспомнил, что министры иностранных дел блока обсудят ответ Евросоюза на ситуацию вокруг российского оппозиционера.

— Российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального. С министрами 27 стран ЕС мы обсудим действия ЕС на заседании Совета министров иностранных дел в понедельник, — заявил Боррель.

Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, требуя от России немедленно освободить Навального из следственного изолятора.

Russian courts continue to ignore the @ECHR_CEDH ruling on the case of Alexei @Navalny. With EU27 ministers, we will discuss EU actions at the Foreign Affairs Council meeting on Monday. #FAC — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2021

Правило предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданного и неизбежного вреда основным правам и свободам человека.

В то же время в России заявили, что решение ЕСПЧ является попыткой вмешательства во внутренние государственно-судебные дела и выполнить его невозможно.

22 февраля министры иностранных дел стран ЕС могут принять решение о санкциях против России в связи с заключением Навального.

Приговор Навальному

20 февраля суд Москвы оставил в силе решение о замене Алексею Навальному условного приговора в реальный. Однако ему зачли время пребывания под домашним арестом с 30 декабря 2014 по 18 февраля 2015 года.

Теперь срок Алексея Навального составляет 2 года 6 месяцев и две недели. Освободят политика в конце июля – начале августа 2023 года.

Источник: Жозеп Боррель