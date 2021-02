Глава дипломатии Европейського Союза Жозеп Боррель констатировал отказ России выполнять решения ЕСПЧ по освобождению Навального.

Он вспомнил, что министры иностранных дел блока обсудят ответ Евросоюза на ситуацию вокруг российского оппозиционера.

Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, требуя от России немедленно освободить Навального из следственного изолятора.

Russian courts continue to ignore the @ECHR_CEDH ruling on the case of Alexei @Navalny.

With EU27 ministers, we will discuss EU actions at the Foreign Affairs Council meeting on Monday. #FAC

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2021