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Факты / Мир
Ольга Тетеріна |

ЕС перед встречей по новым санкциям напомнил России о требовании ЕСПЧ

Глава дипломатии Европейського Союза Жозеп Боррель констатировал отказ России выполнять решения ЕСПЧ по освобождению Навального.

Жозеп Боррель

Он вспомнил, что министры иностранных дел блока обсудят ответ Евросоюза на ситуацию вокруг российского оппозиционера.

— Российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального. С министрами 27 стран ЕС мы обсудим действия ЕС на заседании Совета министров иностранных дел в понедельник, — заявил Боррель.

Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, требуя от России немедленно освободить Навального из следственного изолятора.

Правило предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданного и неизбежного вреда основным правам и свободам человека.

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В то же время в России заявили, что решение ЕСПЧ является попыткой вмешательства во внутренние государственно-судебные дела и выполнить его невозможно.

22 февраля министры иностранных дел стран ЕС могут принять решение о санкциях против России в связи с заключением Навального.

Приговор Навальному

20 февраля суд Москвы оставил в силе решение о замене Алексею Навальному условного приговора в реальный. Однако ему зачли время пребывания под домашним арестом с 30 декабря 2014 по 18 февраля 2015 года.

Теперь срок Алексея Навального составляет 2 года 6 месяцев и две недели. Освободят политика в конце июля – начале августа 2023 года.

Источник: Жозеп Боррель

Фото: Dreamstime

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