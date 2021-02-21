Глава дипломатии Европейського Союза Жозеп Боррель констатировал отказ России выполнять решения ЕСПЧ по освобождению Навального.
Он вспомнил, что министры иностранных дел блока обсудят ответ Евросоюза на ситуацию вокруг российского оппозиционера.
— Российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального. С министрами 27 стран ЕС мы обсудим действия ЕС на заседании Совета министров иностранных дел в понедельник, — заявил Боррель.
Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, требуя от России немедленно освободить Навального из следственного изолятора.
Russian courts continue to ignore the @ECHR_CEDH ruling on the case of Alexei @Navalny.
With EU27 ministers, we will discuss EU actions at the Foreign Affairs Council meeting on Monday. #FAC
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2021
Правило предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданного и неизбежного вреда основным правам и свободам человека.
В то же время в России заявили, что решение ЕСПЧ является попыткой вмешательства во внутренние государственно-судебные дела и выполнить его невозможно.
22 февраля министры иностранных дел стран ЕС могут принять решение о санкциях против России в связи с заключением Навального.
Приговор Навальному
20 февраля суд Москвы оставил в силе решение о замене Алексею Навальному условного приговора в реальный. Однако ему зачли время пребывания под домашним арестом с 30 декабря 2014 по 18 февраля 2015 года.
Теперь срок Алексея Навального составляет 2 года 6 месяцев и две недели. Освободят политика в конце июля – начале августа 2023 года.
Источник: Жозеп Боррель