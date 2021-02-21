Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель констатував відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ щодо звільнення Навального.

Він згадав, що міністри закордонних справ блоку обговорять відповідь Євросоюзу на ситуацію довкола російського опозиціонера.

– Російські суди продовжують ігнорувати рішення ЄСПЛ у справі Олексія Навального. З міністрами 27 країн ЄС ми обговоримо дії ЄС на засіданні Ради міністрів закордонних справ у понеділок, – заявив Боррель.

Європейський суд з прав людини застосував правило 39 регламенту суду, вимагаючи від Росії негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.

Russian courts continue to ignore the @ECHR_CEDH ruling on the case of Alexei @Navalny. With EU27 ministers, we will discuss EU actions at the Foreign Affairs Council meeting on Monday. #FAC — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2021

Правило передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

Водночас у Росії заявили, що рішення ЄСПЛ є спробою втручання у внутрішні державно-судові справи і виконати його неможливо.

22 лютого міністри закордонних справ країн ЄС мають затвердити рішення про санкції проти Росії у зв’язку з ув’язненням Навального.

Вирок Навальному

20 лютого суд Москви залишив у силі рішення про заміну Олексію Навальному умовного вироку на реальний. Однак йому зарахували час перебування під домашнім арештом із 30 грудня 2014 року по 18 лютого 2015 року.

Тепер термін Олексія Навального становить 2 роки 6 місяців та два тижні. Звільнять політика наприкінці липня – на початку серпня 2023 року.

Джерело: Жозеп Боррель