Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель констатував відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ щодо звільнення Навального.

Він згадав, що міністри закордонних справ блоку обговорять відповідь Євросоюзу на ситуацію довкола російського опозиціонера.

Європейський суд з прав людини застосував правило 39 регламенту суду, вимагаючи від Росії негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.

Russian courts continue to ignore the @ECHR_CEDH ruling on the case of Alexei @Navalny.

With EU27 ministers, we will discuss EU actions at the Foreign Affairs Council meeting on Monday. #FAC

