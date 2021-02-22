В Беларуси суд приговорил несовершеннолетнего участника массовых протестов к шести годам исправительной колонии.

Также осудили двух участников не согласных с результатами президентских выборов к шести и восьми годам лишения свободы.

29-летнему Леониду Ковалеву присудили шесть лет лишения свободы, 26-летнему Дмитрию Корнееву — восемь лет за решеткой с отбыванием наказания в колонии строгого режима. А 17-летнему Никите Золотареву суд назначил шесть лет исправительной колонии.

Читайте США и Великобритания ввели санкции против белорусских чиновников

Белорусский суд обвиняет участников массовых протестов в якобы незаконном изготовлении коктейлей Молотова, которые они 10 августа во время несанкционированной акции бросили в сторону военнослужащих внутренних войск.

Также их обвиняют в якобы применении насилия и угрозах расправы над полицейскими.

После приговора несовершеннолетний задержанный впал в истерику. А его отец сообщил местным журналистам, что Никита был избит сотрудниками полиции в СИЗО. Адвокат подал жалобу, но власти не нашли преступления.

Ковалев и Золотарев не признают своей вины, а Карнеев частично признает.

Также в Беларуси приговорили к двум годам колонии журналистов польского телеканала Белсат за прямой эфир на акции протеста.

Больше о протестах в Беларуси читайте на Фактах ICTV.

Источник: Вясна