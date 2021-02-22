У Білорусі суд засудив неповнолітнього учасника масових протестів до шести років виправної колонії.

Також засудили двох учасників, не згодних з результатами президентських виборів до шести і восьми років позбавлення волі.

29-річному Леоніду Ковальову присудили шість років позбавлення волі, 26-річному Дмитру Корнєєву – вісім років за ґратами з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. А 17-річному Микиті Золотарьову суд призначив шість років виправної колонії.

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Білоруський суд звинувачує учасників масових протестів у нібито незаконному виготовленні коктейлів Молотова, які вони 10 серпня під час несанкціонованої акції кинули в бік військовослужбовців внутрішніх військ.

Також їх звинувачують у нібито застосуванні насильства і погрозах розправи над поліцейськими.

Після вироку неповнолітній затриманий впав в істерику. А його батько повідомив місцевим журналістам, що Микиту побили співробітники поліції в СІЗО. Адвокат подав скаргу, але влада не виявила злочину.

Ковальов і Золотарьов не визнають своєї провини, а Карнєєв частково визнає.

Також у Білорусі засудили до двох років колонії журналістів польського телеканалу Белсат за прямий ефір на акції протесту.

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Джерело: Вясна