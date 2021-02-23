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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Названа возможная причина возгорания двигателя в Boeing 777 в США

Председатель Национального комитета безопасности транспорта США Роберт Сумвальт считает, что двигатель самолета Boeing 777 мог загореться из-за усталости металла. Такова предварительная причина индицента, произошедшего выходные в Корорадо.

літак

23 февраля компания-производитель двигателя Pratt & Whitney под наблюдением следователей Нацкомитета по безопасности транспорта США будет обследовать металл.

Ведомство также изучит, почему отделилась обшивка двигателя, а также то, почему произошел пожар.

Сумвальт заявил, что пока точно не известно, связан ли сбой двигателя PW4000 20 февраля с аналогичным случаем три года назад, когда рейс United направлялся на Гавайи.

– Надо исследовать факты, обстоятельства и условия, прежде чем сравнивать это событие с любой другой, — сказал он.

Инцидент с Boeing 777-200 в Колорадо

В США самолету авиакомпании United Airlines пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту города Денвер (штат Колорадо) из-за неисправности одного из двигателей.

Boeing 777-200 вылетел 20 февраля из Денвера в Гонолулу, однако через некоторое время после взлета загорелся правый двигатель самолета.

Во время приземления судна часть обшивки самолета оторвалась и упала во дворах местных жителей. Обломки находили в городах Блумфилд и Боулдер (штат Колорадо).

На борту был 231 пассажир и 10 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Подробнее об инциденте с Boeing 777-200 в Колорадо читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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