Председатель Национального комитета безопасности транспорта США Роберт Сумвальт считает, что двигатель самолета Boeing 777 мог загореться из-за усталости металла. Такова предварительная причина индицента, произошедшего выходные в Корорадо.

23 февраля компания-производитель двигателя Pratt & Whitney под наблюдением следователей Нацкомитета по безопасности транспорта США будет обследовать металл.

Ведомство также изучит, почему отделилась обшивка двигателя, а также то, почему произошел пожар.

Сумвальт заявил, что пока точно не известно, связан ли сбой двигателя PW4000 20 февраля с аналогичным случаем три года назад, когда рейс United направлялся на Гавайи.

Emergency landing at Denver, Colorado US few hours ago: pic.twitter.com/TVpZszDydT

NTSB releases images Monday, Feb. 22, 2021, from its investigation of Saturday’s engine failure incident on United Airlines flight 328; https://t.co/hBH2miILPe pic.twitter.com/bXyjmFQk08

— NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) February 23, 2021