Голова Національного комітету безпеки транспорту США Роберт Сумвальт вважає, що двигун літака Boeing 777 міг загорітись через втому металу. Такою є попередня причина інциденту, що стався вихідними в Колорадо.

23 лютого компанія-виробник двигуна Pratt & Whitney під наглядом слідчих Нацкомітету з безпеки транспорту США мають обстежити метал.

Відомство також вивчить, чому відокремилась обшивка двигуна, а також те, чому сталася пожежа.

Сумвальт заявив, що поки достеменно не відомо, чи пов’язаний збій двигуна PW4000 20 лютого із аналогічним випадком три роки тому, коли рейс United прямував до Гаваїв.

