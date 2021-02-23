Голова Національного комітету безпеки транспорту США Роберт Сумвальт вважає, що двигун літака Boeing 777 міг загорітись через втому металу. Такою є попередня причина інциденту, що стався вихідними в Колорадо.

23 лютого компанія-виробник двигуна Pratt & Whitney під наглядом слідчих Нацкомітету з безпеки транспорту США мають обстежити метал.

Відомство також вивчить, чому відокремилась обшивка двигуна, а також те, чому сталася пожежа.

Сумвальт заявив, що поки достеменно не відомо, чи пов’язаний збій двигуна PW4000 20 лютого із аналогічним випадком три роки тому, коли рейс United прямував до Гаваїв.

– Треба дослідити факти, обставини та умови, перш ніж порівнювати цю подію з будь-якою іншою, – сказав він.

Emergency landing at Denver, Colorado US few hours ago: pic.twitter.com/TVpZszDydT — manavparody (@manavparody) February 20, 2021

NTSB releases images Monday, Feb. 22, 2021, from its investigation of Saturday’s engine failure incident on United Airlines flight 328; https://t.co/hBH2miILPe pic.twitter.com/bXyjmFQk08 — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) February 23, 2021

Інцидент із Boeing 777-200 в Колорадо

У США літаку авіакомпанії United Airlines довелося здійснити аварійну посадку в аеропорту міста Денвер (штат Колорадо) через несправність одного з двигунів.

Boeing 777-200 вилетів 20 лютого з Денвера до Гонолулу, проте через деякий час після зльоту загорівся правий двигун літака.

Під час приземлення судна частина обшивки літака відірвалася й впала в дворах місцевих мешканців. Уламки знаходили у містах Блумфілд і Боулдер (штат Колорадо).

На борту був 231 пасажир та 10 екіпажів, ніхто з них не постраждав.

Детальніше про інцидент з Boeing 777-200 в Колорадо читайте в матеріалі Фактів ICTV.