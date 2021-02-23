В Великобритании закрыли небо для самолетов Boeing-777

Великобритания закрыла воздушное пространство для определенных самолетов модели Boeing-777 после того, как двигатель одного из таких лайнеров отказал во время полета над американским городом Брумфилд.

О таком решении британских властей сообщил министр транспорта Грант Шэппс.

— После события, которое произошло на этих выходных, самолетам Boeing B777s с двигателями Pratt & Whitney серии 4000-112 будет временно запрещено вхождение в авиапространство Объединенного королевства, — сказал Шэппс.

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В Управлении гражданской авиации Великобритании отметили, что ни одна британская авиакомпания не будет использовать самолеты с двигателями этой модели.

Всего в мире 69 из 128 подобных самолетов проходят техническое обслуживание, а остальные находятся на хранении.

21 февраля в США самолету авиакомпании United Airlines пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту города Денвер (штат Колорадо) из-за неисправности одного из двигателей.

Boeing 777-200 вылетел 20 февраля из Денвера в Гонолулу, однако через некоторое время после взлета загорелся правый двигатель самолета.

Во время приземления судна часть обшивки самолета оторвалась и упала во дворах местных жителей. Обломки находили в городах Блумфилд и Боулдер (штат Колорадо). На его борту было более 200 человек, никто из них не пострадал.