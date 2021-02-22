Boeing рекомендовал приостановить полеты лайнеров 777 после инцидента в Колорадо

Авиакомпания Boeing рекомендовала всем авиалиниям приостановить полеты лайнеров серии 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112.

Такое решение компания приняла на время расследования инцидента с аналогичным лайнером американской компании United Airlines. Двигатель самолета Boeing 777 загорелся во время рейса.

— Boeing активно следит за последними событиями, связанными с рейсом 328 компании United Airlines. На время проведения расследования Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) мы рекомендуем приостановить работу 69 лайнеров с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, выполняющие полеты, и 59, находящихся на хранении, — говорится в сообщении на официальном сайте Boeing.

Компания также выразила полную поддержку решению авиарегуляторов США и Японии, которые уже постановили приостановить полеты самолетов этого типа.

Инцидент в Колорадо

21 февраля у лайнера американской авиакомпании United Airlines, следовавшего рейсом из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи), во время полета произошел отказ двигателя.

Самолет безопасно сумел вернуться в аэропорт в Денвере, однако большая деталь обшивки авиалайнера упала неподалеку от жилых домов города Брумфилд. На борту лайнера находился 241 человек.

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После инцидента United Airlines заявила, что “в качестве меры пресечения немедленно отзывает на временной основе по эксплуатации 24 самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000”.