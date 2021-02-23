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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

У Великій Британії закрили небо для літаків Boeing-777

Велика Британія закрила повітряний простір для певних літаків моделі Boeing-777 після того, як двигун одного з таких лайнерів відмовив під час польоту над американським містом Брумфілд.

boeing 777

Про таке рішення британської влади повідомив міністр транспорту Грант Шеппс.

 – Після подій, що сталася цими вихідними, літакам Boeing B777s з двигунами Pratt & Whitney серії 4000-112 буде тимчасово заборонене входження в авіапростір Об’єднаного королівства, – сказав Шеппс.

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В Управлінні цивільної авіації Великої Британії зазначили, що жодна британська авіакомпанія не використовуватиме літаки з двигунами цієї моделі.

Загалом у світі 69 зі 128 подібних літаків проходять технічне обслуговування, а решта перебувають на зберіганні.

21 лютого у США літаку авіакомпанії United Airlines довелося здійснити аварійну посадку у аеропорту міста Денвер (штат Колорадо) через несправність одного з двигунів.

Boeing 777-200 вилетів 20 лютого з Денвера до Гонолулу, проте через деякий час після зльоту загорівся правий двигун літака.

Під час приземлення судна частина обшивки літака відірвалася і впала у дворах місцевих мешканців. Уламки знаходили у містах Блумфілд і Боулдер (штат Колорадо). На його борту було понад 200 людей, ніхто з них не постраждав.

Джерело: The Telegraph

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