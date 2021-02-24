Вакцину Pfizer Inc/BioNTech хотят разрешить хранить в стандартных морозильных камерах вместо ультрахолодных условий.

Такое решение должно одобрить Управление по контролю за продуктами и лекарствами США.

Ожидается, что управление изменит инструкцию по использованию вакцины.

На прошлой неделе компания просила американский регулятор здравоохранения смягчить требования по хранению вакцины, что потенциально позволит хранить ее в обычных аптечных морозильных камерах.

В декабря 2020 года управление по контролю за продуктами предоставило разрешение для экстренного использования вакцины при условии ее хранения при температуре от -80ºC до -60ºC.

Сейчас ее нужно транспортировать в специальных контейнерах, что затрудняет доступ к вакцине в странах, не имеющих специального оборудования для хранения препарата.

23 февраля в Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech.

Точные сроки поставки препарата пока не известны, а также пока не ясно, где будет производиться Pfizer для Украины.