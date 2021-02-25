Фармацевтические компании Pfizer і BioNTech исследуют эффективность введения третьей дозы вакцины против коронавируса. Для этого в США проведут испытания, во время которого людям введут третью дозу объемом 30 мг.

Инъекцию сделают после того, как пройдет полгода-год с момента получения второй дозы. В исследовании будут участвовать 144 человека в двух возрастных группах — 18-55 лет и 65-85 лет.

Состояние здоровья участников будут оценивать при получении третьей дозы, через неделю и через месяц после прививки.

— Мы не видели никаких доказательств того, что циркулирующие варианты приводят к потере защиты, предоставляемой нашей вакциной. Однако мы принимаем меры, чтобы действовать решительно и быть готовыми в случае, если штамм станет устойчивым к защите, — сказал Альберт Бурла — главный исполнительный директор Pfizer.

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Эффективность вакцины Pfizer/BioNTech

Новое исследование, проведенное в Израиле, показало, что эффективность вакцины Pfizer/BioNTech составляет 94%. Однако такого результата можно достичь при условии введения двух доз препарата.

К испытаниям привлекли около 1,2 млн человек.

Источник: Pfizer